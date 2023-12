A Genova una nuova manifestazione per la Palestina

'Vittoria alla resistenza palestinese, Italia, Donbass, Palestina: stesso nemico, stessa lotta. Abbattere l'asse Washington-Tel Aviv': è lo striscione srotolato sulla facciata di Palazzo Ducale a Genova durante una manifestazione "contro il genocidio e l'occupazione sionista della Palestina" organizzata dall'Unione democratica arabo palestinese (Udap) e dall'Associazione dei palestinesi in Italia (Api).

Alcune centinaia i manifestanti in piazza De Ferrari con bandiere, striscioni e cartelli a pochi passi dall'albero di Natale protagonista delle festività genovesi. 'Fermiamo il genocidio', 'Terra e libertà per il popolo palestinese', 'Salviamo Gaza' e 'Pulizia etnica in corso a Gaza': sono alcune delle scritte sugli striscioni e sui cartelli alzati dai manifestanti.

"Per il decimo fine settimana consecutivo manifestiamo la nostra piena e totale solidarietà con il popolo palestinese, - dichiara uno degli organizzatori - il nostro impegno per fermare il massacro in corso contro la popolazione civile inerme nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme, da più di 65 giorni in Palestina è in corso un genocidio".



