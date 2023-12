Turismo in crescita a Genova, in aumento le presenze negli hotel

"Il settore turistico a Genova sta registrando una forte crescita, confermando la nostra città tra le mete più scelte da visitatori che qui cercano molto spesso un mix tra cultura, paesaggio, enogastronomia, sport e divertimento nell'ambito di un'offerta di qualità". Lo ha affermato l'assessora comunale al Turismo del capoluogo ligure Alessandra Bianchi, commentando la decisione di aumentare l'imposta di soggiorno per le strutture alberghiere della città.

La decisione, ha precisato, è stata presa dalla Giunta comunale nel quadro di una strategia di crescita del turismo "frutto del confronto con il tavolo dell'imposta di soggiorno a cui partecipano la Camera di commercio e le associazioni di categoria". L'imposta viene allineata "a quella delle principali destinazioni italiane di analoga vocazione turistica". "Al tavolo dell'imposta - ha affermato il segretario generale della Camera di commercio di Genova Maurizio Caviglia - ci siamo confrontati a lungo su questi aumenti, per i quali gli albergatori erano molto preoccupati, cercando di fare in modo che fossero il più possibile equilibrati e comunicati per tempo alle imprese. Sia la Camera di commercio che le associazioni hanno chiesto con forza che le entrate derivanti dall'aumento siano destinate a una campagna nazionale di comunicazione della destinazione Genova e ad iniziative mirate di incentivazione del turismo congressuale".

I posti letto nelle strutture alberghiere a Genova sono 7.424 (3850 a 4 stelle; 1983 a 3 stelle; 755 a 2 stelle; 426 a 1 stella; 410 a 5 stelle): nel 2022 sono stati 1 milione 376mila i pernottamenti nelle strutture alberghiere.



