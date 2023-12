Lo Spezia gioisce allo scadere, Ascoli battuto e scavalcato

Lo Spezia torna alla vittoria in serie B dopo oltre due mesi di campionato, battendo per 2-1 l'Ascoli in trasferta con una rete allo scadere del difensore bulgaro Hristov. Posta in palio altissima per le due squadre, entrambe alle prese con una classifica carente e con il cambio in panchina avvenuto negli stessi giorni. Mastica amaro Castori e gioisce D'Angelo, che coglie i suoi primi tre punti da quando guida i bianchi al termine di una partita che non nasconde i problemi della sua squadra. Poche azioni manovrate e tanto nervosismo tra le due pericolanti; tutte le reti invece arrivano da situazione di palla da fermo. Spezia che era passato in vantaggio (22') grazie a un calcio di rigore trasformato da Verde dopo un tocco di mano in area. Pareggio di Bellusci (51') con un bel tiro dopo un fallo laterale respinto goffamente. Nel finale una palla scodellata da Salvatore Esposito in area su calcio di punizione trova la testa di Hristov (89'). Lo Spezia sale a 13 punti e scavalca proprio l'Ascoli in diciottesima posizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA