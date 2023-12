I fiori di Sanremo alla cerimonia dei Nobel e gala di Stoccolma

I fiori di Sanremo tornano a essere i protagonisti, domani, della cerimonia di consegna dei Premi Nobel e della cena di gala, in programma a Stoccolma. "Un risultato importante per la promozione del nostro territorio, che verrà rappresentato da un'eccellenza: i fiori di Sanremo", afferma Andrea Gorlero, presidente di Amaie Energia, l'ente che gestisce il locale Mercato dei Fiori . "Siamo orgogliosi - aggiunge - di aver contribuito a questa iniziativa, portata avanti da Regione Liguria, Comune di Sanremo e Camera di Commercio Riviere di Liguria, per mantenere i legami storici tra Sanremo e Alfred Nobel, che trascorse gli ultimi anni della propria vita nella città dei Fiori". A lui, infatti, è dedicata Villa Nobel. Per l'occasione sono stati consegnati 20.300 steli e fronde e cinque quintali di verde ornamentale: "Tutti prodotti rigorosamente del nostro territorio", dice ancora Gorlero.

Per il direttore del Mercato dei Fiori, Franco Barbagelata: "Si tratta di un iter lungo e per certi versi rischioso, che siamo riusciti a portare a termine con successo, come dimostrano i messaggi di apprezzamento che stanno arrivando dai fioristi e artisti internazionali impegnati nelle composizioni. Un riconoscimento autorevole del livello qualitativo della produzione floricola e del verde ornamentale del nostro distretto floricolo".



