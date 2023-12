Turismo, alberghi al 50% a Genova nel ponte dell'Immacolata

Si attesta al 50% l'occupazione delle camere d'albergo a Genova nel ponte dell'Immacolata nonostante l'allerta meteo gialla per neve in corso. È il dato fornito dalla Regione Liguria. "Un risultato impensabile fino a pochi anni fa, e particolarmente significativo se si pensa che, storicamente, il periodo a cavallo tra la fine dell'utunno e l'inizio dell'inverno, che coincide con l'avvio della stagione sciistica, il turismo in Liguria era praticamente inesistente - lo definisce il presidente della Regione Giovanni Toti -. Oggi, grazie al lavoro di promozione e valorizzazione che portiamo avanti con decisione su diversi fronti, e grazie a una proposta culturale sempre più ampia, diffusa e coinvolgente, Genova è diventata una meta turistica dodici mesi all'anno, e tutto il resto della Liguria si sta avviando in questa direzione, in particolare grazie ai flussi di visitatori stranieri, che da gennaio ad agosto di quest'anno sono cresciuti dell'11,07% rispetto allo stesso periodo del 2022".

Nel complesso, tenendo conto sia del turismo italiano che di quello estero, nello stesso periodo, la Liguria ha visto oltre 12 milioni di presenze, il 3,65% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. "Il turismo è un settore determinante per la nostra Regione, - evidenzia Toti - e significa lavoro, sviluppo e crescita non solo per le persone e le imprese direttamente collegate come quelle alberghiere e della ristorazione, ma per un vasto indotto".



