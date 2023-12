Scala: Toti, complimenti al tenore genovese Meli per Don Carlo

C'era anche un po' di Genova nella prima del teatro alla Scala andata in scena a Milano.

"Complimenti al tenore genovese Francesco Meli, che ha incantato il pubblico nei panni di Don Carlo, nell'omonima opera di Giuseppe Verdi - commenta il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti -. Un'interpretazione di altissimo livello, che ha meritato più di dieci minuti di applausi".

"Un altro riconoscimento per questo artista straordinario, che dal 2021 affianca al suo lavoro sul palcoscenico quello di direttore artistico e di docente dell'Accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici del Teatro Carlo Felice di Genova - ricorda - La cultura ligure è protagonista assoluta del panorama nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA