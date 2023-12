Natale, presepe di Crevari inaugurato a Palazzo Tursi

Lo storico presepe di Crevari è stato inaugurato nell'atrio di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, dove sono stati collocati alcuni moduli con i meccanismi per movimentare l'antica composizione, quest'anno non realizzabile nella sua storica location per problemi tecnici.

"Nelle ultime settimane abbiamo lavorato insieme alla Curia e alla parrocchia di Sant'Eugenio per cercare di comprendere e di risolvere alcune problematiche tecniche del presepe di Crevari.

- spiega l'assessore comunale alle Tradizioni Paola Bordilli - Abbiamo deciso così di portare alcuni moduli a Palazzo Tursi, completi dei loro meccanismi storici, affinché genovesi e turisti possano ammirare questo pezzo di storia al quale siamo così fortemente legati. Invitiamo tutti a venire a visitarlo nel nostro meraviglioso palazzo comunale".



