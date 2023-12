Morto un clochard a Chiavari vicino alla via dello shopping

Un clochard di 42 anni è morto nel centro di Chiavari, in via Costaguta, a poche decine di metri dal 'caruggio', la via principale dello shopping nella cittadina del Levante di Genova dove centinaia di persone erano impegnate negli acquisti natalizi.

L'allarme è stato lanciato da un passante che ha capito che l'uomo stava male e ha telefonato al numero di emergenza, ma all'arrivo del 118 e della Croce Verde chiavarese non c'era più niente da fare a causa di una probabile crisi cardiaca. È ancora da accertare se collegata all'ondata di freddo degli ultimi giorni culminata nell'allerta meteo gialla per neve che ha interessato nella giornata di oggi il chiavarese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA