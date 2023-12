Maltempo, anticipata la fine dell'allerta neve su centro Liguria

La chiusura dell'allerta gialla per neve sul centro della Liguria è stata anticipata dalle 21 alle 19 di oggi dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal). Sono in atto precipitazione diffuse sulla Regione a carattere nevoso fino a fondovalle sui versanti padani di Centro Ponente con interessamento delle autostrade, dove al momento non sono segnalati disagi al traffico.

Nelle prossime ore previste ancora precipitazioni nevose sui versanti padani, oltre 300-400 metri nelle zone interne del centro della Liguria specie nel Ponente, mediamente oltre 900-1200 metri su rilievi alpini e appenninici.

Arpal segnala il rischio di "possibile locale gelicidio sui versanti padani centrali. Temperature in deciso calo nel corso della giornata con sensazione di disagio per freddo a causa dei venti forti settentrionali".



