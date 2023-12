Fermato in Lunigiana il marito della donna uccisa in albergo a La Spezia

È stato fermato dai carabinieri in Lunigiana il marito di Rossella Cominotti, uccisa in un albergo alla Spezia, Alfredo Zenucchi. Lo si apprende dalle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato in località Terrarossa, nel Comune di Licciana Nardi al confine con quello di Aulla, in provincia di Massa Carrara, dai carabinieri della compagnia di Pontremoli. Era a bordo di una Citroen Cx ed è stato fermato, sempre secondo quanto appreso, a un posto di blocco che era stato organizzato a seguito di avvistamenti della sua presenza nella zona. L'uomo si era allontanato dall'hotel di Mattarana, una frazione di La Spezia,dove era stato trovato il corpo della moglie, Rossella Cominotti di 53 anni.. L'auto sarebbe stata avvistata sulla via Aurelia. La coppia è di Cremona. Il marito, 57 anni, si chiama Alfredo Zenucchi e sarebbe originario di Bergamo. Di loro non si avevano più notizie da due settimane.

Alfredo Zenucchi e Rossella Cominotti, residenti a Cavatigozzi, alle porte di Cremona, sono i titolari dell'edicola in centro a Bonemerse, davanti al palazzo comunale del paese cremonese. Svaniti nel nulla, inseguiti dalle voci più disparate: la fuga volontaria per questioni economiche, quella più ricorrente. Un post su Facebook pubblicato dalla cugina della donna proprio tre giorni fa invitava chiunque avesse notizie della coppia a farsi avanti: "I telefoni - si legge nel post - non ricevono più chiamare e neanche whatsapp funziona. Siamo molto preoccupati. Aiutateci". Ora la scoperta del cadavere della donna è la caccia all'uomo

Il cadavere di Rosssella Cominotti è stato trovato stamani nella stanza di un hotel di Mattarana, una frazione della Spezia dal personale dell'albergo. Sul posto i carabinieri e il medico legale che, secondo le prime informazioni, avrebbe trovato profonde ferite inferte con un'arma da taglio.





L'appello dei parenti della donna sui social

Una parente di Rossella Cominotti, la donna uccisa in una camera d'albergo a Mattarana, frazione di Carrodano nella provincia della Spezia, nelle ultime ore aveva lanciato un vano appello su facebook accompagnato da qualche foto per ritrovarla denunciando che "in famiglia c'è molta paura" sulla sua sorte. "Stiamo cercando Rossella. Mancano da casa lei e il marito da ormai 12 giorni. - scrive - Vive a Bonemerse. I telefoni non ricevono più nemmeno whatsapp e chiamate. Condividete soprattutto nella zona di Cremona. Grazie a chi ci darà una mano a ritrovarli. Le forze dell'ordine stanno già lavorando per questo. In famiglia c'è molta paura. Grazie a tutti".

