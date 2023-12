Donna uccisa a La Spezia, fermato il marito in Lunigiana

Il marito della donna trovata morta in un albergo alla Spezia è stato fermato dai carabinieri in Lunigiana. Lo si apprende dalle forze dell'ordine.

Secondo quanto si è appreso, l'uomo Alfredo Zenucchi si è allontanato con la sua auto, una C3 bianca. L'auto sarebbe stata avvistata stamani sulla via Aurelia.

Con la moglie Rossella Cominotti risiedeva a Cavatigozzi, alle porte di Cremona, sono i titolari dell'edicola in centro a Bonemerse, davanti al palazzo comunale del paese cremonese. Di loro non si avevano notizie da due settimane: svaniti nel nulla, inseguiti dalle voci più disparate: la fuga volontaria per questioni economiche, la voce più ricorrente.

Un post su Facebook pubblicato dalla cugina della donna proprio tre giorni fa invitava chiunque avesse notizie della coppia a farsi avanti: "I telefoni - si legge nel post - non ricevono più chiamate e neanche whatAapp funziona. Siamo molto preoccupati. Aiutateci". Ora la scoperta del cadavere della donna e il fermo dell'uomo.



