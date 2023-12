Cisterna con 28 mila litri di acido affondata nel Mar Ligure

Un semirimorchio-cisterna contenente 28 mila litri di acido solforico è affondato sabato scorso al largo del Mar Ligure, dopo essersi sganciato dalla nave portacontainer Eurocargo Malta, a causa del mare in tempesta. Secondo quanto riportato dall'edizione genovese della Repubblica, l'incidente è accaduto a 10 miglia dalla costa, nell'area nota come il Santuario dei Cetacei. Sono quattro i semirimorchi caduti in mare, ma solo uno è composto da una cisterna che contiene liquido tossico e potenzialmente pericoloso per l'ambiente. Non risultano per ora sversamenti in mare. Il fondale del tratto di mare in cui è accaduto l'incidente è a 900 metri. Sulla vicenda indagano la Guardia Costiera e la Procura di Genova, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, in cui si ipotizza il reato di "pericolo inquinamento ambientale".



