Cinque Terre, Toti difende le nuove tariffe dei treni

"Dagli studi di Trenitalia emerge come non si preveda alcuna riduzione di traffico sulla tratta e sulle Cinque Terre, ma si preveda semmai una migliore collocazione dei turisti nell'arco dei mesi dell'anno". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a proposito delle recenti polemiche sulle nuove tariffe ferroviarie nelle Cinque Terre.

Parlando a margine dell'accensione dello storico presepe di Manarola (La Spezia), Toti ha sottolineato: "È una politica che tutte le grandi realtà applicano, quella di utilizzare la bassa, la media e l'alta stagione per segmentare l'offerta turistica, con le nuove tariffe che, lo ripeto, valgono solo per i turisti e solo in certi periodi dell'anno".

"L'incontro di confronto sul nuovo piano tariffario relativo al trasporto ferroviario - ha aggiunto Toti - ovviamente si farà. Con i sindaci e il Parco nazionale delle Cinque Terre ci siamo confrontati a lungo durante i mesi di novembre e di dicembre. Con le associazioni ovviamente ci confronteremo, e abbiamo già detto che siederanno al tavolo di monitoraggio per poter controllare gli esiti di queste nuove politiche ed eventualmente, insieme a noi, correggerle. Non c'è nessuna volontà di sottrarsi al confronto, c'è la volontà di agire in un territorio dove troppo a lungo si è parlato e troppo poco si è agito".



