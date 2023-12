Cinque Terre, acceso lo storico presepe di Manarola

È stato acceso oggi, come ogni 8 dicembre a partire dal 1961, lo spettacolare e storico presepe di Manarola (La Spezia) nel cuore delle Cinque Terre. Il presepe di Manarola è "uno dei simboli non solo delle Cinque Terre, ma di tutta la Liguria nel periodo natalizio", ha commentato il governatore ligure Giovanni Toti, presente all'accensione insieme agli assessori regionali alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e al Turismo Augusto Sartori.

"Quest'anno, per la prima volta, il complesso che conta oltre 200 figure illuminate sulla collina a picco sul mare - ha aggiunto Toti - si illumina senza il suo creatore, Mario Andreoli, scomparso un anno fa. Per questo, oggi più che mai, vogliamo ricordare questa figura, il suo talento, il suo straordinario e immaginifico lavoro, capace di trasformare un luogo magico come Manarola in qualcosa di unico al mondo".





