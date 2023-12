Un milione di led accendono la magia del Natale a Genova

Un milione di luci led sulle facciate dei palazzi in piazza De Ferrari hanno acceso la magia del Natale a Genova con l'albero animato da un inedito gioco di colori scenografico. Illuminati Palazzo Ducale, Teatro Carlo Felice, Accademia ligustica di Belle Arti, palazzo di via XX Settembre 41, Palazzo della Borsa, fino al maxischermo sul palazzo della Regione Liguria.

Il 'Christmas Show' organizzato dalla stessa Regione, con il Comune di Genova, è stato aperto dal coro delle voci bianche e da un coro gospel ed è stato vissuto dalle migliaia di genovesi e turisti che hanno affollato la piazza centrale della città. La festa è stata anticipata di un giorno rispetto al tradizionale appuntamento dell'Immacolata a causa del maltempo.

"Un milione di luci per creare l'ottimismo di cui abbiamo bisogno - commenta il presidente della Regione Giovanni Toti dal palco - ma il regalo più bello l'ho già ricevuto, siete voi, questa piazza piena di gente che ha voglia di essere comunità.

Oggi è l'inizio delle feste, della promozione del territorio, dell'aiuto al commercio. La Liguria è bella tutto l'anno e anche all'estero lo hanno scoperto. Ci auguriamo un ottimo Natale per il turismo".

Il sindaco Marco Bucci ha parlato del 2024 che attende Genova: "Facciamo gli auguri per un grande anno nuovo, che vedrà tantissimi cantieri, lavori necessari a realizzare le infrastrutture e sicuramente anche tanti disagi, ma è così che bisogna fare per far crescere la città".

Durante il pomeriggio anche la benedizione del presepe al piano terra del palazzo della Regione da parte dell'arcivescovo di Genova Marco Tasca. "Davanti a questo presepe e a quelli che visiteremo nel periodo che ci avvicina a Natale, invito tutti a fermarsi per chiedere pace in Terra santa, oggi martoriata, dove più di 2000 anni fa nacque Gesù", è l'invito dell'arcivescovo di Genova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA