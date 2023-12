Torna a Villa Bombrini il villaggio di Babbo Natale

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Villaggio di Babbo Natale torna per il terzo anno consecutivo nel parco di Villa Bombrini. Quest'anno, la festa è stata organizzata direttamente dal Comune di Genova, con il sostegno di Società per Cornigliano e il supporto organizzativo della Pro Loco di Cornigliano.

Inaugurazione sarà sabato 9 dicembre alle 10.

Ad accogliere e intrattenere i bambini un elfo racconta-favole che donerà loro libri per l'infanzia. Nel pomeriggio transiterà per il villaggio la slitta di Babbo Natale che il Comune sta portando nelle delegazioni e che accompagnerà i bambini e le famiglie per le strade di Cornigliano.

Tra le novità di quest'anno il labirinto che porta alla casa di Babbo Natale, una sorta di percorso costituito all'esterno dalla vegetazione del parco e all'interno da pannelli bianchi con raffigurato un soldatino dello Schiaccianoci. Fino al 23 dicembre il Villaggio di Babbo Natale propone una serie di attività divertenti: incontri, laboratori per bambini e spettacoli gestiti dalle associazioni.

E nelle giornate del 10, 21 e 22 dicembre il trenino Pippo collegherà il villaggio con Voi Cornigliano "Il Villaggio di Babbo Natale, quest'anno alla sua terza edizione, è entrato nei cuori dei genovesi portando l'atmosfera magica delle feste dalla delegazione di Cornigliano all'intera città, grazie a un forte lavoro di sinergia per il quale ringrazio la Società per Cornigliano e la Pro Loco che, insieme alle altre Pro Loco, lavora da tempo con il Comune per la valorizzazione dei territori - commenta l'assessore alle Tradizioni e alle Pro Loco cittadine Paola Bordilli - Sono molto contenta di aver scommesso anni fa sulle potenzialità della delegazione e della bellissima villa Bombrini. Anche quest'anno come Comune porteremo i bimbi e le loro famiglie sul trenino di Babbo Natale, che accompagnerà i visitatori del villaggio nelle vie di Cornigliano".



