Natale, La Spezia 'total party' fino al 7 gennaio

Una città in festa, 11 mercatini tipici, 31 giorni di festa oltre 100 eventi da vivere. Un ricco programma di spettacoli, eventi, musica, balli che coinvolgerà tutta La Spezia e darà modo a chiunque di poter respirare un clima di festa e serenità dall'8 dicembre al 7 gennaio.

"Una città da vivere, con tante iniziative pensate per tutti e che renderanno le festività natalizie ancora più speciali - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - la Notte Bianca di Natale del 16 dicembre, la novità del Trac Festival, la grande festa di Capodanno e tanti eventi che speriamo possano donare gioia e spensieratezza e unire ancora di più la nostra comunità".

Tra l'altro, per le festività è stato attivato un servizio di bus navetta gratuito che collegherà nei week end dalle 14.30 alle 20 il parcheggio del Palasport a Piazza Chiodo con cadenza di 20 minuti e il parcheggio del centro commerciale con cadenza ogni 15 minuti.

Il programma vedrà l'apertura straordinaria della galleria Quintino Sella, recentemente restaurata, che consentirà di vivere un'esperienza suggestiva e ricca di emozione. Ma anche grandi spettacoli itineranti con i trampolieri acrobati e saltimbanchi, musica, concerti, La notte Bianca di Natale in programma il 16 dicembre, il trofeo di Natale del Palio del Golfo in passeggiata Morin, le mostre, gli spettacoli al Teatro Civico e la novità del Trac festival che per due mesi, all'interno uno chapiteau immerso nei giardini storici della città nell'area esterna del Pin, proporrà un cartellone di eventi che porterà alla Spezia i migliori "artisti di strada" provenienti da tutto il mondo e che hanno partecipato ai più importanti festival europei. Infine, la grande festa il 31 dicembre in Piazza Europa per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024.



