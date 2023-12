Natale, inaugurato il presepe nel palazzo della Regione Liguria

Un presepe in terracotta smaltata realizzato da Antonio Tambuscio, artista savonese attivo a cavallo tra la fine dell'800 e i primi decenni del '900, è stato inaugurato al piano terra del palazzo della Regione Liguria a Genova in piazza De Ferrari nell'ambito del 'Christmas Show' organizzato per dare il via alle festività natalizie.

Si tratta di una natività di inizio '900 composta da 41 elementi di terracotta smaltata policroma, messa a disposizione grazie alla collaborazione con Fondazione Carige. L'allestimento è stato realizzato dall'Accademia ligustica di belle arti.

L'autore, insieme con il fratello Francesco, fu titolare della manifattura Fratelli Tambuscio, costituita intorno alla fine del XIX secolo. Dal 1916 Antonio Tambuscio, dopo la scomparsa della figlia Emanuela, si dedicò quasi esclusivamente all'arte presepiale. La sua produzione di figure da presepe fu molto ampia: le sue statuine si distinguono per essere modellato con finezza e per la caratterizzazione popolaresca dei personaggi.

"La tradizione del presepe a Genova e in Liguria è una grande ricchezza sotto il profilo storico, artistico e culturale - sottolinea l'arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca - e la rappresentazione esposta quest'anno ci mostra la bellezza della natività con gli occhi di chi ha vissuto questa terra un secolo fa. Quest'anno assume ancora di più un significato particolare, infatti proprio 800 anni fa avvenne la prima rappresentazione della natività nel paese di Greccio ad opera di San Francesco d'Assisi. Davanti a questo presepe e a quelli che visiteremo in questo tempo che ci avvicina a Natale, invito tutti a fermarci per chiedere pace in quelle terre, oggi martoriate, dove più di 2000 anni fa nacque Gesù".

"Quello del presepe è un'arte che ha un fortissimo legame con la Liguria - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - la rappresentazione della natività è un elemento molto sentito e diffuso: il nostro territorio storicamente ha sempre vantato, dalla scuola del Maragliano in avanti, una tradizione di artisti e botteghe che hanno fatto del presepe genovese uno dei più rinomati a livello nazionale".



