Mariotti firma contratto per prima nave luxury di Aman

T.Mariotti costruirà la prima nave da crociera, ultralusso, per il brand saudita Aman at Sea. Oggi al circolo Tunnel, alla presenza anche del sindaco di Genova Marco Bucci e del governatore Giovanni Toti, la firma del contratto che concretizza l'alleanza, annunciata lo scorso gennaio, fra il cantiere genovese (parte di Gin, Genova industrie navali) e Aman group, marchio di hotel e lifestyle extralusso, in joint venture con Cruise Saudi. La nave sarà consegnata nella primavera 2027. Il progetto, cui stanno già lavorando 150 persone, si propone di trasferire su una nave da crociera gli standard di lusso dei resort Aman. La costruzione occuperà quotidianamente in media 650 persone a bordo. Oltre alla T.Mariotti, che vanta la progettazione e costruzione di circa il 50% delle navi da crociera super lusso oggi in servizio nel mondo, lavoreranno alla nave Ortec Santamaria, De Wave group per gli allestimenti, Sinot Yacht architecture & design.

"Oggi celebriamo un altro traguardo per l'azienda e il gruppo - dice Marco Ghiglione, amministratore delegato di T. Mariotti -. Aman ci ha dato fiducia e ha scelto il nostro cantiere per questo impegnativo progetto che rappresenta la prima e vera convergenza tra una nave ultralusso e un megayacht: indubbiamente la più grande al mondo e la prima con tecnologia dual fuel (gasolio e metanolo, ndr)".

Vlad Doronin, presidente e ad del gruppo Aman spiega: "Con 35 hotel, resort e residenze di lusso distribuiti in 20 destinazioni, Aman at Sea segna una nuova direzione per il marchio e l'opportunità di portarlo in un contesto completamente nuovo". Lunga 183 metri, la nave avrà 50 suite di lusso ognuna dotata di balcone privato, ristoranti, club e lounge, una spa con giardino giapponese, due eliporti e un beach club per l'accesso diretto all'acqua.



