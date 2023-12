Maltrattò madre, donna cerca di nascondersi per evitare arresto

Condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese di reclusione per aver vessato e maltrattato l'anziana madre, si nascondeva in una casa di Ceriale dove è stata trovata dai carabinieri e arrestata. La donna, 32 anni, cittadina italiana residente nel Ponente ligure, con precedenti di polizia, è ora in carcere in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura di Savona.

Il reato di cui deve rispondere è maltrattamenti in famiglia commesso in provincia di Savona tra il 2016 e il 2017 ai danni dell'anziana madre che aveva denunciato di avere subito da lei insulti, minacce gravi e atti persecutori.

La donna, avuta notizia del provvedimento, è andata a nascondersi in un appartamento di Ceriale dove è stata rintracciata, arrestata e accompagnata nel carcere di Genova Pontedecimo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



