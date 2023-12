D'Angelo, gioco ok, ora allo Spezia serve il risultato

"Non ci appelliamo alla sfortuna, ma solo all'idea di fare meglio. Le prestazioni sono state buone, ma non è arrivato il risultato? Significa che dobbiamo dare di più". Sono le parole con cui Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, cancella l'ennesima partita maledetta per i liguri. Quella contro la capolista Parma, a lungo dominato in campo, si è conclusa con una sconfitta per autorete all'ultimo minuto di recupero dopo due reti annullate per fuorigioco millimetrici e una traversa presa. Il quinto punto perso oltre il novantesimo per i bianchi in questo campionato. "Ho avuto ottime risposte in allenamento, si sono messi tutti a disposizione, e la testimonianza sono le due partite giocate bene. Ora manca l'ultimo step, fare punti e vincere le partite", rincara l'allenatore subentrato da due settimane.

In questo momento sono soprattutto i giovani a rendere ("Kouda può giocare in tanti ruoli, è un diamante grezzo") e i senatori a venire meno ("Zurkowski lavora molto, ma paga qualcosa a livello mentale"). Emerge il ruolo di Jeroen Zoet, portiere olandese che avrà la maglia da titolare sabato al posto di un Dragowski non al meglio: "E' il campo che determina le gerarchie e Zoet sta bene fisicamente e mentalmente".

Contro l'Ascoli è una specie di play out di metà stagione, con una vittoria lo Spezia potrebbe tirarsi fuori dalla zona rossa.

"Sono una squadra abituata a questa categoria, dovremo fare una partita di grandissima attenzione". La tifoseria rimane sul chi vive, obiettivo delle contestazioni soprattutto il direttore tecnico Macia e il direttore sportivo Melissano. "Fa parte del mestiere essere criticati, lo sanno, sta anche ai giocatori e a noi dello staff dare una mano per dimostrare che le scelte fatte non sono tutte sbagliate. Il nostro compito è quello di essere propulsore per l'ambiente". In arrivo il presidente Philip Platek dagli Stati Uniti.



