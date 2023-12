Dalla Regione 207mln per l'agricoltura con un occhio agli over41

Duecentosette milioni di euro dalla Regione per sviluppare il settore agricolo in Liguria e una parte, oltre che ai giovani, andrà anche agli over 41 che intendano affacciarsi all'attività rurale. La nuova programmazione 2023-2027 del Complemento per lo sviluppo rurale della Liguria, presentata questa mattina al palazzo della Borsa con la presenza in collegamento anche del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, riunisce tutti gli strumenti di finanziamento per imprese e associazioni del settore e comuni. La cifra è la stessa della precedente programmazione, ma ci sono diverse novità. "Si è innalzata la percentuale di finanziamento per le aziende private, non più 40% ma 65%, per invogliare gli imprenditori a investire. Per la parte riguardante i Comuni i contributi saranno sempre al 100% in ambito rurale, si guarderà molto al merito e ai risultati degli investimenti e si potranno aprire anche in corso d'opera bandi mirati a sconda delle tematiche e delle zone che lo richiedono" spiega il vicepresidente della Regione con delega all'Agricoltura, Alessandro Piana. Inoltre è prevista una quota minima di fondi del 43% per gli interventi ambientali. A disposizione ci sono 207 milioni, meno l'1% destinato all'Emilia Romagna nell'ambito del patto di solidarietà dopo l'alluvione.

"Oltre al solito bando per i giovani imprenditori abbiamo predisposto un bando per chi giovane non è più ma magari si vuole affacciare a questa realtà produttiva" sottolinea Piana. "Quello agricolo è un settore economico straordinariamente importante per la Liguria - commenta il presidente della Regione Giovanni Toti -. Ovviamente non dal punto di vista numerico, vista l'orografia complessa e gli spazi contenuti, ma di qualità eccelsa e molto rilevante dal punto di vista culturale, identitario e turistico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA