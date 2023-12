Ambasciatore francese a Rixi, "Frejus situazione complessa"

Per quanto riguarda i ritardi sul Frejus: "La situazione è particolarmente complessa, a causa della massa della frana stessa e della persistente instabilità.

La questione della sicurezza è una priorità". La Francia si oppone alla seconda canna del traforo del Monte Bianco? "La nostra priorità è rispondere alle questioni urgenti e concrete.

Ci sarà già una riapertura prima di Natale del traforo del Monte Bianco e la commissione intergovernativa ha fatto in modo che non ci sia una chiusura contemporaneamente di questo traforo e del traforo stradale del Fréjus in particolare durante le feste.

Il progetto importante della Torino-Lione è la nostra priorità comune». Sulla Tav "Abbiamo confermato senza ambiguità il proseguimento. I lavori sono in corso e finanziati da Italia e Francia".

L'ambasciatore di Francia Martin Briens replica punto per punto, con una intervista sulle pagine del Secolo XIX, alle accuse lanciate dal viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi durante il forum "Nuovi orizzonti: come geopolitica e riforme cambieranno shipping e porti" organizzato dal Secolo XIX. Rixi aveva parlato di un "dialogo difficile" con la Francia sui valichi alpini, di tempi troppo lunghi per riparare la frana del Frejus che in Italia sarebbe stata riparata in 4 mesi, di opposizione della Francia alla seconda canna del traforo del Monte Bianco e alla Tav: "in Italia facciamo i salti mortali per andare avanti, in Francia per trovare un motivo per non farlo" aveva attaccato il viceministro. Per l'ambasciatore il dialogo sui collegamenti alpini tra Francia e Italia si svolge "su base regolare nell'ambito delle commissioni intergovernative, in modo costruttivo e collaborativo". Ancora: "La Francia è molto attenta alla riapertura dei collegamenti colpiti dalle frane o che necessitano lavori di sicurezza che non possono essere rinviati. Anche da noi il trasporto delle merci verso l'Italia è un tema molto importante e ricordo che l'Italia è il nostro secondo partner commerciale".



