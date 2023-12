Al 18/o Ponente Film Fest un ricordo di Anna Magnani

La foresta amazzonica e l'entroterra ligure, l'universo delle api e il mondo sottomarino al largo di Bordighera, un omaggio ad Anna Magnani a cinquant'anni dalla sua morte. Sono alcuni dei temi della 18/a edizione del Ponente International Film Festival, rassegna cinematografica dedicata all'uomo, alla natura e alla Terra in programma dal 10 al 15 dicembre al cinema Olimpia di Bordighera.

L'evento, che vede la direzione artistica di Lino Damiani, è organizzato dall'associazione culturale La Decima Musa, con il contributo di Mibact, Regione Liguria e Comune di Bordighera. Il filo conduttore è lo stesso delle ultime tre edizioni: "Creature grandi e piccole", ossia la salvaguardia dell'ambiente e dei suoi abitanti più fragili e indifesi. "Una volta di più, parleremo di 'Creature grandi e piccole' - ha spiegato stamani Cinzia Mondini, presidente de La Decima Musa, alla presentazione dell'evento all'Olimpia di Bordighera - come più volte le abbiamo definite, e del rapporto speciale che a volte si crea fra uomo e animali, ragazzi e animali". Il festival si apre domenica 10 alle 19,45, con il saluto delle autorità e l'esordio alla regia di Claudio Bisio con "L'ultima volta che siamo stati bambini" (Italia, 2023), il racconto per immagini dell'eroica impresa di alcuni ragazzi impegnati in un viaggio inconsapevole verso l'età adulta, verso un campo di concentramento nazista dove è stato deportato un loro amico ebreo. L'11 dicembre, l'intervento di Silvia Villa, doppiatrice cinematografica, dal titolo "Lezioni di cinema: il doppiaggio" sarà seguito da un'altra lezione sul rispetto per l'ambiente dal personaggio protagonista de "Il mio amico Tòtoro" (Giappone, 1988), un film d'animazione che compie quest'anno 35 anni firmato da Hayao Miyazaki. Il 12 dicembre l'evento "50 anni senza Magnani: Roma città aperta". A seguire, lettura critica del film con Lino Damiani, regista e storico del cinema e direttore artistico del Piff. Su www.ponentefilmfestival.it/ il programma completo della rassegna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA