Studenti liguri in visita premio al Parlamento Europeo

Una delegazione di diciotto studenti liguri ha visitato il Parlamento Europeo nell'ambito di un progetto organizzato dall'ufficio della Regione Liguria a Bruxelles. L'evento ha il principale obiettivo di far conoscere alle istituzioni internazionali e ad altre regioni il percorso intrapreso dalla Regione Liguria sul cosiddetto 'Liguria Neb Challenge 2023' con cui la Regione ha coinvolto più di cento tra enti pubblici, imprese e associazioni sviluppando un laboratorio permanente per supportare il territorio a presentare idee progettuali in linea con il 'New European Bauhaus', anche per una loro maggiore possibilità di accedere ai finanziamenti europei e non solo.

All'evento hanno partecipato anche 18 studenti, che hanno vinto il viaggio a Bruxelles come premio finale dell'iniziativa 'Hackathon to Bruxelles', organizzata dal settore Affari Europei. I ragazzi provengono da tre scuole liguri: il polo tecnologico di Imperia, l'istituto Cappellini della Spezia, il liceo King di Genova, ed hanno presentato idee progettuali per rigenerare il territorio, renderlo più vivibile, inclusivo ed anche attrattivo per i turisti, nel pieno spirito del 'Bauhaus europeo'.

"Da tempo lavoriamo concretamente per la valorizzazione del nostro patrimonio artistico, la sostenibilità ambientale, l'inclusione sociale e lo facciamo anche grazie alla collaborazione con le realtà del territorio, in questo caso gli istituti scolastici. - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti in un video collegamento - Siamo quindi felici di aver premiato con una visita al Parlamento Europeo i ragazzi che hanno vinto il concorso per un progetto di rigenerazione urbana, estremamente importante in un momento segnato dai progetti del Pnrr".



