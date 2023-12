Intervento di soccorso per un gufo reale in località Murione nel Comune di Monterosso.

Sul posto, su segnalazione dei carabinieri forestali, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico Liguria. Il rapace per cause da accertare, non era più in grado di volare. Con delicatezza è stato recuperato e traportato al Centro per il recupero degli animali selvatici dell'Enpa di Campomorone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA