Genova Capitale Sport, a Tursi convegno sicurezza impianti

"Affrontare e approfondire le complesse tematiche connesse all'adeguamento degli impianti sportivi tra sicurezza, inclusività e promozione dello sport con particolare riferimento alla gestione della sicurezza antincendio, sicurezza pubblica e gestione degli impianti, specialmente in vista di Genova2024 Capitale europea dello sport". A spiegare l'obiettivo del convegno organizzato dalla direzione regionale dei Vigili del fuoco della Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova, è il comandante regionale Francesco Orrù. Il convegno rientra nell'ambito del progetto di diffusione della prevenzione e sicurezza antincendio del dipartimento del corpo. A portare i saluti dell'amministrazione al convegno, a cui hanno partecipato stakeholder del settore pubblico e privato, forze dell'ordine e gestori di società e impianti sportivi, il vicesindaco Pietro Piciocchi e l'assessore alla Protezione civile Sergio Gambino: "A Genova molti impianti hanno una storia e questo ci porta a un lavoro di squadra costante con i vigili del fuoco per adeguare le strutture alle normative - afferma Gambino - c'è poi il capitolo degli impianti che andremo a ristrutturare ad esempio con i fondi Pnrr o ricostruire come il palasport, che sarà all'avanguardia sia sul fronte della sicurezza sia delle barriere architettoniche". Durante il convegno anche un focus sul nuovo codice prevenzione incendi.



