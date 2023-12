Fellegara corre a comunali Sanremo, 'città governata da élite'

"Chi governa Sanremo rappresenta le élite. Hanno avuto il sostegno di grossi imprenditori, di gruppi di affari, di professionisti molto in vista. Hanno avuto in testa le grandi opere in centro città. Ma Sanremo è anche altro". Lo ha dichiarato, stamani Fulvio Fellegara, 48 anni, funzionario della Cgil regionale e della Camera del Lavoro di Imperia alla presentazione della candidatura a sindaco della città dei Fiori e del progetto "Generazione Sanremo". Fellegara è appoggiato, al momento, da quattro liste: 'Fellegara sindaco', Pd, Progetto Comune (lista della quale fanno parte Sinistra Italiana, Verdi, Rifondazione comunista, Unione popolare e Sanremo attiva) e 'Sanremo Insieme'.

"Una notizia che mi riempie d'orgoglio e mi carica di responsabilità è che il centrosinistra si presenta unito - ha aggiunto -. Da quanto tempo non succedeva? Siamo riusciti a creare una coalizione che mette insieme tutte le componenti, come forse non si è mai fatto su questo territorio e in questa città, almeno in tempi recenti. Non solo siamo pronti a partecipare alla partita ma giochiamo per vincere".

In passato, parte del centrosinistra, tra cui il Pd, aveva appoggiato la candidatura al primo e secondo mandato dell'attuale sindaco di Sanremo Alberto Biancheri oggi sostenuto soltanto da un raggruppamento civico di moderati.

"Una prima dimostrazione della nostra determinazione - ha sottolineato Fellegara - è il fatto che siamo i primi a scendere in campo. Non solo con il candidato sindaco, ma con un perimetro di coalizione già bene definito".

"La nostra trasparenza farà da contraltare all'opacità di chi in politica non si capisce mai da che parte stia, l'opacità degli interessi privati, l'opacità delle scelte fatte fuori dai consigli comunali".



