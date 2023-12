Domani Genova accende l'albero di Natale e 1 milione di luci

L'accensione dell'albero di Natale e di un milione di luci a led sulle facciate di tutti i principali palazzi in piazza De Ferrari domani alle 18 inaugureranno le festività natalizie a Genova. La cerimonia, anticipata di un giorno a causa del maltempo previsto l'8 dicembre, inizierà alle 17 con la distribuzione di dolci e focaccia in piazza De Ferrari. Alle 17.30 alla presenza dell'arcivescovo di Genova Marco Tasca sarà svelato il tradizionale presepe allestito al piano terra del palazzo della Regione Liguria. Quest'anno la natività, messa a disposizione grazie alla collaborazione della Fondazione Carige, è composta da 41 elementi di terracotta smaltata policroma, opera del ceramista Antonio Tambuscio. La scenografia è a cura dell'Accademia Ligustica di Belle Arti. Sempre alle 17.30 al via la distribuzione in piazza di focaccia e pandolcini. Alle 18 il via al 'Christmas show' con il coro delle voci bianche del Carlo Felice di Genova, che intonerà alcune delle più classiche canzoni natalizie. Sarà proprio il loro primo brano a dare avvio dell'illuminazione della piazza.

"Grazie alla collaborazione di Iren e del Comune di Genova, saranno illuminati tutti i principali palazzi che si affacciano su piazza De Ferrari", annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La scenografia coinvolgerà Palazzo Ducale, Teatro Carlo Felice, Accademia ligustica di Belle Arti, palazzo di via XX Settembre 41, Palazzo della Borsa, fino ad accendere il grande schermo sul Palazzo della Regione.

L'allestimento occuperà un totale di 6.500 metri quadrati di facciate e saranno 2.300 le calate di led per oltre 80 chilometri di cavi. L'albero di Natale proviene da Ponte di Legno ed è stato donato dalla Regione Lombardia, nell'ambito del 'Patto di Amicizia' tra le due regioni.

"Il 9 dicembre cori e farfalle decorate luminose animeranno piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma", annuncia la consigliera delegata ai Grandi eventi del Comune di Genova Federica Cavalleri. Regione Liguria nel 2023 ha cofinanziato con un milione e mezzo del Fondo unico nazionale del turismo gli eventi natalizi nei Comuni liguri.



