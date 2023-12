Clochard muore di freddo in strada a Genova

Un clochard di 72 anni, Diallo Seydou, è morto la notte tra il 4 e il 5 dicembre su una panchina a Genova, stroncato dal freddo di questi giorni. A comunicarlo è la Caritas diocesana. "Nei giorni scorsi - si legge in una nota - una Unità di strada, insieme ad alcuni volontari Caritas, dopo aver incontrato il signor Diallo durante i giri notturni e aver verificato le sue condizioni di salute affaticate e vulnerabili, aveva segnalato l'emergenza allo sportello di accoglienza Caritas".

"Nella mattina di mercoledì - riferisce Monica Boccardo, responsabile dello sportello di accoglienza Caritas - i nostri volontari si sono recati sul posto per soccorrere Diallo.

Purtroppo non c'era più. Abbiamo iniziato una ricerca che in giornata ci ha portato ad apprendere della sua morte, su una panchina, con tutta probabilità dovuta alle sue condizioni di salute e al freddo intenso di quella notte." "Malgrado diverse accoglienze notturne straordinarie messe in atto dal lavoro di rete tra Comune, Terzo settore, Chiesa - commenta Giuseppe Armas, direttore della Caritas diocesana di Genova - la disponibilità di posti letto è ancora insufficiente mentre la domanda aumenta, specie in questi giorni di freddo troppo intenso che porta un numero crescente di persone a riempire ogni mattina lo Sportello Caritas per riscaldarsi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA