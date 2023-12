Principio di incendio nel pomeriggio in via Napoli, nel quartiere Oregina di Genova. A prendere fuoco un materasso sul quale potrebbe essere caduta una sigaretta ancora accesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso due persone disabili che abitano nel piano sopra a quello da cui si è generato il fumo. I due hanno respirato fumo ma non è stato necessario il ricovero in ospedale.



