Si butta da cabina escavatore che sta precipitando, ferito

Sfiorata la tragedia in un cantiere edile dove un giovane che guidava un escavatore accortosi che il mezzo stava scivolando in una scarpata si è buttato dalla cabina salvandosi ma rimanendo ferito. Il fatto è avvenuto questa mattina poco dopo le otto in località Vessinaro dove è in ristrutturazione un appartamento. L'operaio, 33 anni residente in zona, è svenuto ed è stato soccorso dai militi della Croce Verde di S.Margherita Ligure e dal personale del 118 che dopo averlo stabilizzato per una probabile frattura di una gamba e lesioni al tronco lo hanno trasferito in elicottero al San Martino di Genova.



