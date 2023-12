Porti, sindaco Genova "riforma deve portare sistema snello"

"La riforma portuale? Vorrei avere un sistema snello, efficace e veloce. Come dovrà essere la governance dei porti non tocca a me dirlo, ma deve essere pubblica. Va bene una presenza dei privati ma la maggioranza deve essere pubblica". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci parlando a margine del forum Shipping & intermodal transport intitolato 'Nuovi orizzonti : come geopolitica e riforme cambieranno shipping e porti' organizzato dal Secolo XIX.

"Vorrei soprattutto un porto snello, veloce ed efficace, come vorrei lo fosse qualsiasi sistema pubblico - ha detto Bucci -.

Snello vuol dire che la burocrazia deve essere ridotta al minimo, veloce che i tempi decisionali devono essere brevi perché il mondo va veloce, ed efficace perché le ricadute sul territorio devono essere importanti". E se l'ipotesi dovesse essere una spa per la gestione, il Comune sarebbe pronto a entrare: "Il Comune deve essere dentro questo discorso, perché il porto fa parte della città e la città fa parte del porto e devono lavorare insieme".



