Porti, Psa Italy chiude 23 con 2 milioni teu e boom a Venezia

Il 2023 per Psa Italy, si chiude con oltre 2 milioni di teus movimentati nei 3 terminal e con investimenti per oltre 100 milioni di euro. "Siamo soddisfatti dell'anno perché abbiamo una lieve flessione a Psa Genova Pra' mentre abbiamo un buon risultato a Psa Sech, e un più 10% a Venezia" commenta Roberto Ferrari, amministratore delegato di Psa Italy, che ha presentato i dati a palazzo Interiano Pallavicino a Genova questa sera, insieme con il presidente di Psa Italy Marco Conforti e Daniele Marchiori di Psa Venice Vecon.

Nel dettaglio, Psa Genova Pra' cala del 3%, e chiuderà con circa 1.470.000 teus movimentati, ma si conferma comunque il principale terminal container gateway italiano. Psa Venice - Vecon cresce del 10%, con 336.000 teus previsti a fine 2023 contro i 304.000 del 2022 e segna il migliore risultato della sua storia. A Genova Psa Sech prevede di chiudere l'anno con un incremento dei volumi del 6% rispetto al 2022, con 247.000 teus.

Risultati positivi conseguiti nonostante il periodo difficile.

Per quanto riguarda gli investimenti Psa Italy prosegue il piano industriale. Psa Venice-Vecon ha firmato a maggio di quest'anno la concessione fino al 2049, con un piano di investimenti già in corso, pari a 78 milioni di euro, dei quali 10 già spesi Psa Genova Pra' e Psa Sech hanno investito oltre 45 milioni in 22 mesi, a partire da gennaio 2022, per l'implementazione dell'equipment e delle infrastrutture tecnologiche e digitali.

Nel 2023-2024, il piano di investimenti prevede l'acquisto di alcune gru di banchina semiautomatiche e di piazzale e l'esecuzione delle connesse opere civili, in linea con quanto previsto dal piano industriale.



