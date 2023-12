Neve sull'appennino ligure, in azione mezzi Anas

Neve, la notte scorsa, su tutto l'appennino ligure con temperature fino a -5 gradi nella fascia montana. Dieci centimetri di neve sul monte Penna, sul monte Bue e sul Porcile, a Santo Stefano d Aveto neve soffice a Prato della Cipolla a 1550 metri, mentre in paese solo qualche spruzzata e temperatura intorno allo zero gradi.

La neve caduta sulla statale 523 Sestri Levante- passo di Cento Croci ha portato i mezzi dell' Anas in azione già all' alba mentre i mezzi spargisale erano attivi fin dalla mezzanotte sulla A7 fino allo svincolo per Nervi.



