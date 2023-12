Nasce Bic Zerowaste, accordo Filse-Amiu per sostenibilità

Il Bic di Genova diventa un vero e proprio centro di cultura ambientale dove le aziende possono crescere secondo nuove logiche di sostenibilità. Il progetto "Bic Zerowaste" punta infatti alla realizzazione del primo incubatore di imprese dove verranno completamente eliminati i rifiuti indifferenziati in favore del riciclo e si colloca in coerenza con le finalità di policy del percorso "Road Map di Sostenibilità", definito dal cda di Filse a favore della circolarità, del recupero e del riciclo dei materiali nell'ambito della gestione degli spazi del Bic. Per raggiungere gli obiettivi concordati, Filse e Amiu Genova intendono definire e implementare specifici punti di raccolta per i diversi materiali di riciclo, all'interno del Bic di Genova. Alla definizione di un regolamento interno per tutti i soggetti interessati dall'attività di raccolta seguirà una campagna informativa destinata agli utenti delle attività della struttura. Obiettivo di larga scala del progetto Bic Zerowaste è la codificazione di un modello replicabile del sistema di economia circolare (compri, consumi, ricicli) per promuoverne l'applicazione in altri ambiti e strutture analoghe presso interlocutori nazionali e internazionali anche attraverso la rete degli incubatori European business innovation centre network e dei progetti europei di cui Filse e Amiu sono partner.

"L'accordo sottoscritto oggi crea in Liguria un modello innovativo ed ecologico di pensare gli spazi produttivi - spiega il governatore Giovanni Toti -. È emblematico come gli obiettivi di sostenibilità si perseguano con una pianificazione e progettazione mirata, calati nelle esigenze di chi vive e lavora sul nostro territorio, in questo caso startupper, ricercatori, tecnici e lavoratori del Bic. L'accordo rappresenta un approccio vincente di sinergia fra due società pubbliche a supporto della crescita del territorio, Filse e Amiu: l'idea di questo modello di circolarità nasce infatti dalle loro reciproche esigenze e competenze per una Liguria sempre più green".

Con questo progetto, ha detto il presidente Amiu Genova Giovanni Battista Raggi "il Bic di Genova diventerà il punto di riferimento e un modello di economia circolare per tante aziende. Il nostro impegno sarà quello di mettere in pratica una serie di strategie, anche attraverso dei progetti europei, tramite una campagna educativa e informativa sul corretto conferimento dei materiali". Bic Zerowaste, continua il presidente di Filse Lorenzo Cuocolo "è una delle azioni concrete che Filse ha avviato dopo l'adozione di una vera e propria 'Road Map' che ci porterà, entro la fine dell'anno, all'approvazione del primo reporting e al nostro bilancio di sostenibilità"..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA