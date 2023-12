E' stato acceso in largo Pertini a Genova un 'libro luminoso', che introdurrà i genovesi e i visitatori verso la Fiera del Libro, tradizionale appuntamento natalizio che ha portato decine di bancarelle in Galleria Mazzini. A inaugurare la nuova speciale luminaria, in omaggio a Genova Capitale del Libro, l'assessore al Commercio e alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli.



