Cpo Uil, su 100 donne 69 subiscono molestie e abusi sul lavoro

Occorre formare nuove generazioni per eliminare discriminazioni e sopraffazione di genere nei luoghi di lavoro. "Donne al lavoro: contrasto alle discriminazioni per il benessere nei luoghi di lavoro" è un percorso formativo voluto dal coordinamento regionale delle pari opportunità e delle politiche di genere della Uil Liguria. Gli eventi sono stati patrocinati dal Comune di Genova, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti, per affrontare i temi delle discriminazioni all'interno dei luoghi di lavoro. A novembre, in cui si è celebrata anche la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il Cpo Uil Liguria ha sottoposto a un campione di lavoratrici un questionario anonimo su violenze e molestie nei luoghi di lavoro che è stato presentato oggi nel corso della tavola rotonda: "Donne al lavoro: contrasto alle discriminazioni per il benessere lavorativo", a Genova, presso il Salone di Rappresentanza Palazzo Tursi. Su 100 donne sottoposte a questionario anonimo 31 dichiarano di non aver mai subito molestie e violenza, 33 hanno subito molestie, 24 hanno subito molestia sessuale e 12 hanno subito violenza. "Dati piuttosto allarmanti che indicano una sottovalutazione del problema - si legge in una nota della Uil -. Gli autori delle molestie sono 69 di cui 67 uomini e 2 donne, di cui 30 superiori, 7 colleghi, 13 datori di lavoro, 19 utenti a vario titolo. Le lavoratrici più colpite da molestie e violenza lavorano nel settore privato, in particolare nei servizi, mentre le lavoratrici dell'industria si sentono più al sicuro". Spesso le donne molestate o abusate "non hanno la percezione del torto subito. L'obiettivo del corso di formazione proposto dal Cpo Uil Liguria è discutere intorno ai comportamenti misogini". Su violenze e molestie "esiste ancora un tabù - spiega Martina Pittaluga, coordinatrice regionale Cpo Uil Liguria -. Le lavoratrici dei servizi non si sentono al sicuro perché sono vittime di discriminazioni di genere, mobbing, calunnie, diffamazione, molestie verbali, body shaming.

Alcune lavoratrici si sentono discriminate perché hanno una laurea umanistica in contesto tecnico, alcune perché sono madri e il loro stipendio non è adeguato alla mansione".



