Comune di Genova pronto a lanciare corsi educazione sentimentale

Corsi di educazione sentimentale nelle scuole genovesi a partire dalla primavera del 2024. Ad annunciarlo a margine della festa per le nozze d'oro di oltre 700 coppie genovesi al teatro Carlo Felice è l'assessore comunale al personale, all'istruzione, ai servizi civici e all'informatica Marta Brusoni.

"Ci impegneremo a fare in modo tale che i giovani siano sempre più coinvolti nell'educazione sentimentale - ha dichiarato l'assessore Bruson i-, pensavamo che l'educazione sentimentale fosse insita già in ognuno di noi ma purtroppo non è così e mai come in questi giorni lo possiamo verificare. Sarà un impegno dell'amministrazione di Genova e della sottoscritta, anche come mamma, a fare in modo tale che si possa di nuovo attivare un percorso per il rispetto dei sentimenti. Abbiamo già l'idea di come strutturare questo percorso, non posso spoilerare nulla per ora ma sarà per la primavera del '24".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA