Uiltrasporti invia a Amiu 'Calendario della rumenta'

Ogni giorno i lavoratori di Amiu inviano alla casella di posta elettronica della Uiltrasporti Liguria le immagini dello scempio ai piedi dei nuovi cassonetti intelligenti. Un vero e proprio "calendario" che, insieme ai colleghi netturbini, la Uiltrasporti ha deciso di mandare ad Amiu e all'Amministrazione Comunale per denunciare, scrive Uiltrasporti "una situazione non più sopportabile. Spazzatura abbandonata fuori dai cassonetti, odore nauseabondo, autisti sottoposti a continui cambiamenti e pressioni legate ai rischi della sicurezza, prestazioni lavorative avventurose da parte degli addetti alla raccolta, utenza che mugugna e pubblicità negativa che ricade sui lavoratori. Ecco che cosa ha prodotto il progetto 'bilaterale' dei cassonetti intelligenti. Con la spazzatura gettata a terra, l'azienda non ammette il fallimento del progetto - prosegue la nota -: urge far fronte alle magagne dei nuovi contenitori che rendono faticoso il loro utilizzo da parte dei cittadini. A rischio anche la salute e la sicurezza di operatori e cittadinanza".

"Anche se i nuovi bidoni funzionassero a meraviglia, in azienda mancherebbero autisti e mezzi per svolgere la raccolta e personale operativo sufficiente per garantire l'ordine nelle postazioni - spiega Stefano Scarpato, segretario regionale Uiltrasporti Liguria - Chiediamo che venga aperto un tavolo urgentissimo per discutere le azioni da mettere in campo per la messa in opera di nuovi mezzi e assunzioni sufficienti a garantire un servizio efficiente. Per questa ulteriore denuncia, che punta il dito sul decoro cittadino, siamo partiti da un semplice spunto, un messaggio di un collega che, dopo l'ennesima carrellata fotografica di postazioni imbarazzanti, ci ha inviato quello che ha definito calendario dell'Avvento della rumenta - spiega Scarpato - Siamo davanti a una triste panoramica che evidenzia condizioni lavorative proibitive che i piani alti dell'Amministrazione Comunale intendono tenere sottotraccia. Per non parlare di un decoro urbano che ha valicato ogni limite della decenza. Servono più operatori, più mezzi e più soldi per proseguire con il progetto, ma Amiu propone pannicelli caldi come semplici part-time".



