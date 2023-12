Trenitalia, torna collegamento Genova-Bardonecchia nei week end

Con il nuovo orario ferroviario invernale tornano gli Intercity Giorno che, nelle giornate di sabato e domenica collegano Genova direttamente a Bardonecchia e viceversa. La novità è stata annunciata oggi durante la Winter Experience 2023 presentata oggi a Milano da Luigi Corradi, ad e dg di Trenitalia.

L'Intercity 500 parte alle ore 6.56 da Genova Piazza Principe per arrivare a Torino Porta Nuova alle 8.45 e proseguire con fermate nelle stazioni di Bussoleno (ore 9:48), Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere (ore 10.13) e Bardonecchia alle ore 10.25. L'Intercity di ritorno parte da Bardonecchia alle 16.35, ferma a Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere alle ore 16.48 e a Bussoleno alle ore 17:14 per arrivare nel capoluogo genovese alle 20:02. Confermata l'offerta dei sei Frecciargento e 10 Frecciabianca al giorno che collegano Genova con Roma e i 2 Frecciarossa al giorno tra Genova, Milano e Venezia.

In Liguria aumenta il numero dei viaggiatori che scelgono il collegamento 'Genova Airlink' che offre la possibilità di recarsi da qualunque stazione d'Italia all'Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo acquistando un solo titolo di viaggio sui canali di vendita Trenitalia con interscambio tra treno e bus presso la stazione di Genova Sestri Ponente. Piacciono anche i link del Regionale treno + bus o battello per raggiungere San Fruttuoso con il servizio San Fruttuoso Link, in un unico biglietto raggiungendo Punta Chiappa e la Baia di San Fruttuoso con interscambio treno/battello a Camogli oppure, grazie al servizio combinato del Regionale + bus, in collaborazione con Tpl Linea, visitare Bergeggi, Noli e Torre del Mare, dalla stazione ferroviaria di Savona o Varigotti e Finalborgo dalla stazione di Finale Ligure Marina.



