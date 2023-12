Sanità: ipotesi convenzione tra Asl1 e l'ospedale di Montecarlo

Aprire l'ospedale di Montecarlo ai pazienti imperiesi, grazie a una convenzione che dovrà necessariamente essere firmata dall'Asl 1 con la mediazione della Regione Liguria. È stato uno dei principali temi di discussione del terzo Forum dei lavoratori frontalieri, in corso di svolgimento al teatro comunale di Ventimiglia, organizzato dalla Regione Liguria, dal Comune di Ventimiglia e dall'associazione 'Frontalieri autonomi intemelii'.

Il consigliere comunale di Ventimiglia e tra gli organizzatori dell'evento Roberto Parodi ha illustrato l'ipotesi di "offrire i servizi della sanità monegasca anche ai residenti limitrofi, naturalmente con una convenzione. Secondo Parodi "si tratta di una strada percorribile, considerato che Montecarlo sarebbe già disponibile a mettere a disposizione le proprie strutture". "È stato un momento di confronto alla presenza anche delle autorità monegasche - commenta l'assessore regionale Marco Scajola - con cui collaboriamo nell'interesse delle migliaia di frontalieri della Liguria, in particolare di Ponente, che ogni giorno attraversano il confine per lavorare nella vicina Monaco e in Francia".

Per il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro "una convenzione in materia sanitaria darebbe la possibilità non solo ai frontalieri ma anche ai residenti di Ventimiglia e del comprensorio di utilizzare nuovi servizi presso il Principato di Monaco".



