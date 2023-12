Sacrario Rsi, i chiarimenti della giunta Bucci

"Questa mattina è apparso un comunicato stampa del gruppo del Partito Democratico in consiglio comunale in merito al supposto finanziamento di un intervento di ripristino del sacrario dei caduti della Rsi nel cimitero di Staglieno, programmato nel contesto del piano triennale delle opere pubbliche. Al riguardo si deve precisare che l'opera in oggetto consiste nel consolidamento dell'imponente muro di sostegno del reparto israelitico del cimitero che presenta un preoccupante stato di inclinazione e fessurazione in molteplici punti". Questa la nota di chiarimento diramata dalla giunta Bucci dopo le polemiche sollevate per quanto emerso dal documento sul bilancio di previsione del Comune e in cui viene riportato che 1,75 milioni sono destinati a "sistemazione del sacrario per i caduti della Rsi".

Il Comune di Genova, dopo le richieste di annullamento del provvedimento avanzate anche da Anpi e Cgil, dice che "A valle del muro in oggetto, inoltre, è posta un'importante viabilità di raccordo interna al cimitero che deve essere ripristinata.

Nessun ripristino, pertanto, sarà effettuato del sacrario della Rsi che occupa occasionalmente una assai limitata porzione del sottostante muro oggetto di consolidamento. Non accettiamo lezioni di antifascismo da chicchessia, soprattutto da chi non s'informa sulla fondatezza delle informazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA