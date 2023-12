Rose Villain ad Amici, Sanremo a rischio? 'Nessuna violazione'

Scoppia il primo caso relativo al cast di artisti di Sanremo 2024. Nel mirino, Rose Villain che, poche ore dopo l'annuncio della sua presenza tra i cantanti in gara del 3 dicembre, ha presentato il suo nuovo singolo 'Io, me e altri guai' ospite ad Amici su Canale 5. Il regolamento del festival, come ricorda il magazine Mow (mowmag.com), obbliga i cantanti a non apparire in tv e radio dalla data dell'ufficializzazione del cast in gara: ecco perché Mahmood, anche lui nella lista dei 27 annunciati da Amadeus al Tg1 delle 13.30, ha cancellato la sua partecipazione in serata a Che Tempo Che Fa.

"Tutti gli artisti in gara - spiega il Regolamento - non potranno prendere parte - in ambito nazionale e/o estero - pena l'esclusione da Sanremo 2024 [...] a programmi, manifestazioni, incontri o eventi anche da remoto che prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, dalla data della comunicazione dell'intero cast in gara e sino al termine della Quinta Serata della kermesse. In questo periodo indicato sono comunque consentite le partecipazioni per interviste, previa comunicazione all'Ufficio Stampa Rai".

Ma l'esibizione di Rose Villain era stata registrata nei giorni precedenti, quando ancora non si sapeva se sarebbe stata in gara all'Ariston, fanno sapere dall'organizzazione del festival: dunque nessuna violazione del Regolamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA