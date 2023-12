Report Sole 24ore, Genova scende al 47^ posto per qualità vita

Perde ancora 20 posizioni la città di Genova nella classifica stilata dal Sole24ore sulla qualità della vita 2023, una performance considerata la peggiore delle aree metropolitane italiane. Genova infatti scende a metà classifica: nel 2022 era 27^ mentre adesso è al 47^ posto, ultima in classifica per inflazione.

Per quanto riguarda la sezione affari e lavoro, Genova perde 6 posizioni ed è al dove il capoluogo è 36esimo. Per 'ricchezza e consumi', la provincia di Genova è al 55^ posto, giù di 29 posizioni. Per quanto riguarda l'immobiliare il prezzo medio di vendita in euro al metro quadro aumenta di 3,4 punti percentuali rispetto agli anni precedenti, con 3.050 euro al metro quadro contro una media di 1.899.

Genova scende anche per quanto riguarda 'giustizia e sicurezza', collocandosi all'86^ posto con un indice di criminalità che la vede al 12^ posto su 107. Il reato più frequente è il contrabbando (2^posizione), salgono anche le denunce per lesioni dolose, incendi , furti, truffe e delitti informatici.

Migliora la performance in materia di ambiente e servizi: l'area metropolitana guadagna 13 posizioni e arriva al 39^ posto. Chiude l'indicatore cultura e tempo libero con una perdita di quattro posizioni rispetto al 2022.



