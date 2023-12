Nasce Itticoop, un marchio e una rete per il turismo del mare

Creare una rete di impresa che possa avvicinare le aziende di ittiturismo della Liguria, 48 su tutto il territorio regionale, a cittadini, consumatori, stakeholder per supportare e valorizzare un'attività che, grazie a una legge regionale, ha permesso di associare alla pesca anche accoglienza, svago e cultura. È questo il punto di partenza del Progetto Itticoop, che avvicina operatori ittici e cittadini per far conoscere il mondo della pesca, le tradizioni dei pescatori locali con un'attività di turismo esperienziale. "Ci sono tanti pescatori che non sfruttano appieno le potenzialità dell'ittiturismo o rinunciano in partenza a questa possibilità - spiega Daniela Borriello, coordinatrice di Uecoop Liguria -.

Per questo abbiamo creato questa rete tra gli Ittiturismi cooperativi liguri, per valorizzare l'intera offerta ricettiva: a partire dalla ristorazione, dalla possibilità di ospitare turisti in alloggi adeguati, fino all'organizzazione di attività didattiche e laboratori". Un progetto che "segna la naturale evoluzione dell'impegno della Regione Liguria a sostegno dell'ittiturismo - ha ricordato il vicepresidente regionale Alessandro Piana - favorendone la radicazione sul territorio e nuove prospettive. Ricordo che per la pesca del territorio la nuova programmazione ha disposizione 12 milioni con cui intendiamo dare nuovo impulso alla pesca cercando di superare i limiti strutturali del settore. Per questo è fondamentale il confronto con le associazioni e con i portatori di interessi ai vari livelli. Tanto più che pescaturismo e ittiturismo vedono la Liguria leader del comparto nazionale". "Un viaggio emozionante che pone l'accento su pratiche e scelte che rispettano l'ambiente marino - conclude Massimo Tosetti, esperto in reti d'impresa - valorizzano il pesce locale e nutrono il consumatore consapevole, attraverso l'importanza cruciale di mettersi in rete con altre imprese che condividono la stessa visione: unirsi per creare valore attorno al settore, per valorizzare marinerie e borghi e per contribuire a creare maggior sostenibilità socio economica per gli operatori".





