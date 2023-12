Le cinque proposte degli editori liguri a Genova capitale Libro

Cinque le proposte presentate dagli editori genovesi per Genova capitale italiana del libro 2023 oggi a palazzo Ducale a Genova.

Le cinque proposte riguardano "la presenza degli editori liguri con uno stand e con eventi collettivi" al prossimo salone del Libro di Torino, "la creazione di spazi dedicati agli editori genovesi in librerie e biblioteche", "un'azione di conoscenza verso il mondo delle scuole e dell'università" e "una serie di incontri per riscoprire l'identità culturale di Genova ma soprattutto "Gli stati generali dell'editoria genovese".

"L'editoria ligure gode di buona salute - ha spiegato Stefano Termanini, uno dei due portavoce degli editori con Marco Merli - soprattutto nella sua verticalità, cioè nella sua specialità: gli editori genovesi non hanno certamente la dimensione di tanti editori nazionali, ma hanno una grande specializzazione che hanno coltivato nel tempo. Abbiamo 5 proposte, ma mi soffermo in particolare sulle ultime due: il ciclo dedicato a temi che consideriamo strategici per la città e ciascuno editore porterà i propri libri e i propri autori e un momento in cui tutti gli editori ragioneranno proprio sullo stato dell'editoria genovese in relazione alla città e in relazione al pubblico per il presente e per il futuro".

A ospitare l'incontro non poteva che essere il cuore della cultura genovese, Palazzo Ducale. "Con Genova capitale del libro ancora per diversi mesi e tra l'altro con un programma che non si deve fermare -ha detto il presidente di Fondazione Ducale Beppe Costa -, ma dovrebbe proseguire anche a futuro. Vogliamo ospitare in questo Palazzo momenti in cui vengono divulgati i libri e in cui si sottolinei quanto sia importante l'editoria genovese nel panorama italiano". Un'editoria genovese in crescita come ha ammesso Fabrizia Calzia, Galata editore.

"L'editoria genovese è destinata a stare meglio. Grazie anche a questa iniziativa promossa nell'ambito di Genova capitale del libro del 2023. Approderemo addirittura a Francoforte. Questo è l'augurio, ma è anche l'obiettivo: fiera internazionale del libro di Francoforte che avrà l'Italia paese ospite nel 2024".





