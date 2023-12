I Jalisse, '27 no a Sanremo ma siamo pronti a ripartire'

"27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti". I Jalisse, dopo l'ennesimo rifiuto ricevuto dal Festival di Sanremo, non si perdono d'animo e sui social pubblicano il loro commento, accompagnato da una foto in cui il duo, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci, sorride.

I Jalisse, dopo la vittoria nel 1997 con Fiumi di parole, hanno tentato ogni anno da allora di entrare nuovamente nel cast, ma senza successo. Ventisette anni e ventisette no da tutti i direttori artistici che si sono alternati alla guida della manifestazione.



