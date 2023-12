Gdf Spezia sequestra oltre 6mila articoli natalizi non conformi

La Guardia di finanza della Spezia nell'ambito di uno specifico dispositivo in materia di sicurezza prodotti intensificato in vista delle festività natalizie, hanno sequestrato 6.553 prodotti non sicuri tra articoli da bricolage e addobbi natalizi, in vendita in un noto esercizio commerciale di articoli per la casa e fai da te del centro cittadino perché non conformi agli standard nazionali ed europei di sicurezza. Le etichette delle confezioni dei prodotti in vendita erano sprovviste delle indicazioni obbligatorie sul materiale impiegato nella fabbricazione e/o delle informazioni d'uso minime rivolte agli utenti, tutti elementi da riportare obbligatoriamente in lingua italiana e in modo visibile sulle confezioni.

Gli articoli sequestrati , risultati non conformi rispetto alla normativa vigente, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e il responsabile dell'attività commerciale ispezionata è stato segnalato alla Camera di Commercio della Spezia per l'irrogazione della prevista sanzione amministrativa, che può variare da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro.



