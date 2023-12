Fondazione Palazzo Ducale Genova, c'è attesa per nuovo direttore

"Mancano pochi giorni e sono curioso di sapere quali saranno le proposte della commissione.

La settimana prossima direi che dovremmo arrivare in fondo".

Così Beppe Costa, presidente della Fondazione di Palazzo Ducale a Genova in merito alla nomina del nuovo direttore di quello che è il maggiore centro culturale genovese dopo il mancato rinnovo con conseguente addio di Serena Bertolucci dalla carica di direttore generale.

La nomina che si attendeva per i primi di novembre ma che al momento non è stata ancora annunciata. Il nuovo direttore sarà operativo dal primo gennaio del 2024.



